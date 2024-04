Nädalast jäi kõlama ⟩ Kui veri vemmeldab ...

Vanarahval oli säärase käitumise kohta ilus ütlemine: nagu kevadised vasikad karjamaal. Paraku paneb kevadpäikese paistel kuivanud asfalt nii mõnegi meist oma sõiduriista gaasipedaali sõtkuma, et kas või korraks masinast viimast välja võtta. Seda on politsei esindajadki juba aastaid, kui mitte aastakümneid tunnistanud, et ilusate kevadilmadega kasvab nii kiiruseületajate kui napsitanud sõidukijuhtide arv.