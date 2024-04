“Tuleb ikka reaalsusele natuke otsa vaadata: oleme juba 30+ mehed, kel on tööd, lapsed ja muud jutud. Nagu eilses esiliiga finaalis näha oli, on seal tase väga kõvaks läinud. Sellise kehaga, nagu minul, pole seal enam midagi teha. Seal tuleks ikka trenni ka teha, tõsisemalt,” naeris 14 hooaega Eesti kõrgliigas kirja saanud Rannar Raap. “Tuleks Pärnus noori peale, võiksin seal abis olla, aga praeguse seisuga pole me esiliiga jaoks valmis.”