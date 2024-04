Ain Hinsberg ⟩ Millised maailma turismitrendid on Eestile olulised?

Praegu käib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi egiidi all ja vedamisel Eesti turismi pika vaate ehk aastani 2035 kujundamise protsess, mille tulemina on oodata valdkonna strateegilist arengudokumenti aasta lõpuks. See hõlmab muu hulgas tööjõudu, meie atraktiivsust sihtkohana, ühenduvust, ligipääsetavust ja turisminõudlust.