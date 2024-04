GALERII ⟩ 15aastane Pärnu lohesurfar säras maailma tippvõistlusel

“Martin tõestas, et on väärt kohta nii nimekal võistlusel kõrvuti märksa mahukama kogemusepagasiga maailma tippudega. Veerandfinaali koht avab talle kindlasti uksi tulevaste suurvõistluste jaoks ja aitab maailmaareenil silma jääda. Martini pühendumus ja eesmärgid on kõrged – siht on jõuda maailma tippu,” avaldas noormehe treener Madis Põdra, kelle sõnutsi on sportlane saanud juba kutse järgmisele suurele Big Airi võistlusele, mis toimub mais Hispaanias.