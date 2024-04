“Suures plaanis läks meil kenasti, aga osalejaid oli veidi vähem kui eelmisel aastal – sellega ei saa muidugi rahule jääda,” tunnistas Mäe, kelle sõnutsi mõjutas spordisõprade arvu tõsiasi, et sel nädalavahetusel oli ka kamaluga teisi jooksuüritusi. “Kui Eestis korraldajad ei vaata suurt kalendrit, siis see mõjutab kõiki ja mitte keegi ei võida sellest. See ei ole rõõmustav areng korraldusmaastikul: siin ei respekteerita väljakujunenud aegu, mis on aastatega paika pandud.”