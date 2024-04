Galerii ⟩ Karge kevadilm pani võistlusmatkal osalenud noorte sitkuse proovile

Tänavust võistlust jäi iseloomustama erakordselt külm ilm, mistõttu jäeti seekord ära lõpujooksu tavapärane osa ehk veetakistuse ületamine. Noorte Kotkaste Pärnumaa maleva pealik ja võistluse peakorraldaja Alar Tamm meenutab, et kui kõigil varasematel kordadel on võistluse ajal olnud 15 soojakraadi või rohkemgi, siis tänavu said noored vahepeal isegi lund ja rahet kaela.

Ligemale 50 kilomeetri pikkuse – eksimise korral ehk kümmekond kilomeetrit pikemagi – matka ja öö lageda taeva all veetnud noored polnud pärast lõpujooksu just varmad oma seiklusest pajatama. Ometi võis väsinud nägudelt aga välja lugeda rahulolu saavutatuga.

Pealegi ongi võistlusmatka eesmärk noortes huvi äratada üleelamisoskuste, samuti matkatarkuste ja orienteerumise vastu. Tamm kirjeldas võistluse lõppedes, et eelmisel õhtul noortega vestles olid nad ikka üsna väsinud nägudega. “Kui aga kui täna hommikul vaatad, siis kuigi nad on sedavõrd pika maa maha trampinud, ja muidugi ka väsinud, pole näha, et enamik neist karkudega ringi käiks,” märkis ta.