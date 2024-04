Afganistani kogemusega kolonelleitnant Raigo Paimla valmistub Kevadtormiks

Rahutagamise missioonidest on osa võtnud ligemale 3000 kaitseväelast, praegu on Eesti kaitseväelased missioonil Iraagis.

Kaitseväe majorina olite Eesti jalaväekompanii Estcoy-7 ülem Afganistani Islamivabariigis novembrist 2008 maini 2009. Kas tõite kõik mehed elusa ja tervena koju tagasi?

Ilmselt jälgisite edasisi sündmusi Afganistanis, kuni väed sealt välja toodi?

Ülem täidab käsku, aga mis ajendab reameest minema kodunt kaugele välisoperatsioonile?

Kui sa kaitseväe teenistuses oled, on välisoperatsioonidel osalemine osa teenistusest. Ja kui poliitilisel tasandil otsustatakse, et me osaleme mingil välisoperatsioonil, on kaitseväelasel kohustus täita oma ülesandeid vastavalt ametikohale. Seeläbi täidab Eesti riik oma kohustust ja panustab koostöösse liitlastega.