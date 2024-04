Järgnevatel päevadel märkasin päris mitmes paigas askeldavaid lääne-pöialpoisse, kes hoolimata külmadest päevadest aeg-ajalt laulsid. Tundus, et ühel paaril oli käsil juba pesaehitus. Sel aastal kuulsin esimest lääne-pöialpoissi juba märtsi lõpus ja eks seetõttu olegi mõnel aega olnud juba kaaslanegi leida. Esile on kerkinud paar metsanurka ja isegi hulk konkreetseid puid, millel need linnud on tegutsenud juba aastast 2019. Et neil väikestel lindudel on eluiga lühike, ei ole kindlasti tegu samade tiivulistega.