Randmaa, kes on Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu rahvarõiva alaliidu juht, tähendas siinseid rahvariideid uurinuna, et need on mitmekesised. Rikkalik on seelikute valik. Peakatted, tanud on väga erinevad. Leidub nii halle, pruune või moodsamaid siniseid ülerõivaid. Ka põlled on omanäolised.