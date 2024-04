Jõulumäe looja Enn Tasalain pälvis elutööpreemia

Elutööpreemiast pisarateni liigutatud Tasalain sõnas, et tal on hea meel näha, kuidas terviserajad on kõikjal arenenud ja see, et Jõulumäe koolitusruum on Eesti parimaid rajameistreid täis, lisab ainult head emotsiooni. “Jõulumäe keskuse loomise visiooniga alustasin 56 aastat tagasi ja see, kuhu me täna oleme jõudnud, teeb rõõmu. Hea meel on selle üle, et Jõulumäe keskus ei seisa kohapeal paigal, vaid on arenev keskus minu poegade Eido ja Eiko eestvedamisel. Värskelt avatud liivahall on üks näide sellest,” rääkis Tasalain.