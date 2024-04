Video ja galerii ⟩ Estoonlased Priit Volmer ja Priit Aimla tulid Pärnu-Jaagupi ooperimajja nagu oma koju

“On ette tulnud igasuguseid muusikategemisi, aga see on harukordne ja võib-olla ainukordne, mine tea,” tõdes Aimla. “See koht siin, kus me praegu juttu räägime, on nüüd paar–kolm aastat olnud ka lastemuusikakool, mida ei olnud siin sellal, kui mina koolis hakkasin käima. Oleks siis olnud tajutav mingisugune elukaar, mida kõike võib elu sulle pakkuda! Seda olnuks absoluutselt uskumatu mõelda,” muheles ta.