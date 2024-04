Politsei palub abi Pärnus kadunud 14aastase Christelle-Katriini leidmisel

Politseile anti teada, et Christelle-Katriin ei ole alates 21. aprillist Pärnus asuvasse elukohta naasnud ja tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Ta võib liikuda Pärnu kesklinnas, Port Arturi ja Pärnu Keskuse kaubanduskeskuse ümbruses, bussijaamas ning jõe ääres Jaansoni raja vahetus läheduses. Samamoodi on neiu varem käitunud.