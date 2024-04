SUUR INTERVJUU Mart Viisitamm: Mul oli aastaid hirm postkasti juurde minna

Kui Pärnu Postimees Viisitammele helistab ja uurib, kas kunagine linnapea oleks nõus intervjuud andma, küsib too muigega, et millega ta nüüd meedia huviorbiiti sattunud on.

See on selge, et nii see on ja ilmselt jääb veel pikaks ajaks. Kui postiljon tuleb tähitud kirjaga, mõtled ikka, kas see kiri on kaitsepolitseist või prokuratuurist. Mul oli aastaid hirm postkasti juurde minna.