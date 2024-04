Linnaorkester toob juubelihooaja haripunktina taas lavale väntoreli ja laulvad näitlejad

2003. aastal lavastas Madis Kalmet Endla teatris Charles Dickensi näidendi “Kilk koldel”, millele kirjutas muusika Tauno Aints. Etenduses oli ka mõningad laulud, mida esitas lavastuse läbiv tegelane, rändmuusikust jutustaja. Kalmeti sõnutsi liitsid need leierkastimehe laulud lavastuses argise ja igavikulise mõjusaks tervikuks. Aastaid hiljem meenusid Aintsile need paar lugu, tal tekkis idee seda materjali laiendada ning teha koostöös Kalmetiga üks iseseisev laulutsükkel. Idee kasutada väntorelit sai helilooja toona teatri- ja muusikamuuseumis töötavalt Risto Lehistelt, kes heliloojalt pilli tarbeks paari lugu küsis.

Kalmet on öelnud: „Lausa nägemuslikku inspiratsiooni kogesin Hollandis. Imearmsas Delfti linnakeses jalutades kostis kirikust Mozarti “Reekviem” ja kiriku taga kanali ääres mängis leierkastimees oma lihtsaid viisikesi. See oli nii kummastav ja mõjuv! Samal ajal kirikust kostev “kõrge” ja tänavanurgal helisev “madal” … Tegelikult on nad alati koos kõlanud ja kõrvuti eksisteerinud – professionaalne ja kõrgkultuurne ning rahvalik, igavikuline ja argine. Ja sellest kinnistus ka põhiidee ühendada sümfooniaorkester ja väntorel, virtuoos ja tänavamuusik, keeruline ja lihtne.”