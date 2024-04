Uhiuue trioga üllatav Liisi Koikson: Jazzkaar on mulle nagu kodu

Boomcat on enda kirjeldust mööda kui improviseeriv rütmisõiduk, mida iseloomustab sügav biit ja kaunid vokaalmeloodiad. Boomcati selgroog on Petermanni nüansirikas trummimäng ja gruuvitunnetus. Biidi peale laotuvad Juurika klahvpillimäng, elektroonika ja Liisi Koiksoni vokaal, mis mõjub kütkestavalt ja hüpnootiliselt. Koiksoni hääl on kord klaar ja selge, siis kajast-peegeldustest üle ujutatud, tagurpidi keeratud, sämpeldatud. Boomcati muusikat kuulates võid ühel hetkel avastada, et jalg tatsub ja oled sattunud muusikalisse transsi.

Kilingi-Nõmmest pärit lauljatar kõneles, et uus kooslus sündis prooviruumis paari tema bändi muusikuga katsetades. “Seal olid meil põnevad elektroonilised vidinad varutud ja tahtsime katsetada, mis heli ja kihte me nendega koos välja mõtleme ja kuidas see kõlab. See tundub meile endile nii lahe ja põnev maailm, et üllatasime iseendki,” avaldas ta.