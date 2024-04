Katseprojekt näitas: kihutajaid on vähe, aga kiirust ületab vaat et pool

Meie maakonnas mõõdeti autode keskmist kiirust Tallinna–Pärnu maanteel üheksa kilomeetri pikkusel lõigul, mis läbib Are asula. Üldse tehti mõõtmisi neljas Eesti paigas. Teelõigu keskmise kiiruse automaatkontrolliga määrati lõigu läbija keskmine sõidukiirus. Selleks fikseeriti sõiduki sisenemine teelõigule ja sealt väljumise aeg ning tuvastati kaameratega automaatselt sõiduki registreerimisnumber.

Keskmise kiiruse automaatkontrolli seadmed ei erine palju riigiteedel juba kasutusel kiiruskaameratest. Erinevus seisneb selles, et kontrolliseadmete komplekti kuulub kaks kaamerat, mis on omavahel ühendatud, ja andmetöötluski on tunduvalt mahukam.