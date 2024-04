TASKUHÄÄLING Osalt vene õppekeelega Tammsaare kooli jaoks on ette valmistatud plaan A ja B

Tammsaare kool pole abilinnapea teatel juba ammu enam vene kool, juba viis aastat on sinna vastu võetud ümbruskonna lapsi, kelle emakeel on eesti keel ja kes õpivad täielikult eesti keeles. Aga leidub ka selliseid klasse, kus üle poole õppeainetest on eesti keeles ja ülejäänud vene keeles. Lisaks ka vene õppekeelega klassid, kes saavad eesti keeles üksikuid aineid. Abilinnapea loodab, et Tammsaare koolist saab nelja aasta pärast täielikult eestikeelne kool. Lapsevanema unistuses on koolis olemas kõik pädevad õpetajad, aga ka hulk spetsialiste, kes laste vajadusi toetavad.