Post vedas Sadama tähtsa võiduni ja suhtles aktiivselt Keila fännidega: Pool kaotusest on nende süü!

Pärnu võitis kolme võiduni peetava Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeria esimese mängu kodusaalis võrdlemisi kindlalt (79:71), mille peale kuulutas mängujuht Siim-Markus Post, et Sadam ongi parem sats ja just nemad peaksid siit vastasseisust 3:0 edasi pääsema. Ometi lükati see avaldus juba kaks päeva ümber, kui Keila küttis pärnakatele kodusaalis 24punktilise sauna.