Jaanika Ailt Tugev riik peaks tugevdama nõrgemaid lülisid

Harvikhaigusi iseloomustab väga väike esinemissagedus: Euroopa Liidus määratletakse sellisena haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 10 000st. Teine pool tõde ehk medali tagumine külg on see, et eri harvikhaigusi on väga palju: vähemalt 7000–8000 ja uusi kirjeldatakse igal aastal 250–300 või rohkemgi, mistõttu ei ole harvikhaigust põdevad inimesed sugugi nii harvad ehk eri haiguste peale summeerituna tuleb nende arv suur.