Amburi kodu on seal, kus rahu voogab südamesse. Koduks ei pea tingimata nimetama kohta, see võib tähendada ka inimesi, näiteks peret.

Võta aega, väärtustamaks kõike, mis su elus hästi on. Ehk avastad, et sind on õnnistatud rohkemaga, kui endale teadvustanud oled.