SUUR PILDIGALERII Juubelihõngulise aastajooksu avaetapil startis 209 spordisõpra

“Osalemas käivad nii perekonnad kui spordiklubide tiimid ja sari on näidanud, et tal on kohalikus kogukonnas kindel koht olemas,” seletas Mäe. “Peame oma spordiklubiga oluliseks, et eeskätt noored saaks oma kodukohas liikuda, ja loodame, et sellised üritused nagu aastajooksud annavad motivatsiooni.”