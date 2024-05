Üle kümne aasta mõmmikuid pildistanud loodusfotograaf Eleri Lopp on selle aja jooksul karusid hästi tundma õppinud ja kummutab müüdi, et karud elavad üksnes kuskil paksus laanes või rabas. “Kõik loomad elavad eelkõige seal, kus neil on süüa,” märkis ta. Samuti tahaks ta kummutada arvamuse, et karu inimesele alati ohtu kujutab.