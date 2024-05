LOODUSVAATLUS Kevade uus tulemine

Ma ei ole senise elu jooksul midagi niisugust varem näinud. Enamasti on nii, et kui nõnda hilja kevadel peakski paks lumi maha tulema, on ta päevaga läinud. Veelgi kummastavam on mõelda, et samasse nädalasse mahtusid suisa kolm lumepäeva ning käo, suitsupääsukeste ja muude suleliste saabumine.