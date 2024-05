Pärnumaalased on ühed usinamad rekonstrueerimistoetuse taotlejad

Enamik taotlusi esitati esimesel päeval, järgnevatel päevadel taotluste maht üha vähenes ning viimase viie päeva keskmine taotluste arv on vaid 12. Kokku on taotlusi esitatud summas ligi 13,3 miljonit eurot. Vooru eelarve on ligikaudu 28 miljonit. EASi ja KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu teatel selgub nõuetekohaste taotluste arv alles menetluse käigus: nendega pisteliselt tutvudes on ilmnenud, et toetust on küsitud vales määras või ka tegevustele, mida sellest meetmest ei toetata. Ent kõik need, kes on praeguseks tingimustele vastava taotluse esitanud, saavad tema kinnitusel ka toetust.