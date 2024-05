Terviseradadel toimuvad tasuta kepikõnnitreeningud

Rahvusvaheline alaliit tähistab mais Põhjamaade kepikõnnipäeva, et tutvustada kepikõndi kui keha ja vaimu turgutavat liikumisharrastust. See on jõukohane ja kasulik liikumisharrastus, mis sobib eriti hästi neile, kes ei saa või ei taha joosta või eelistavad kergemaid treeninguid. Kepikõnniga kulub energiat rohkem kui jalutades, sest koormust saavad ka käe- ja kerelihased, peale selle aitab kepikõnd vähendada istuvast tööst tekkinud pingeid kaelas ja õlgades.

“Kepikõnd on küll lihtne, aga et kogeda selle ala eeliseid, tasub selgeks saada põhitõed. Kepikõnninädal terviseradadel on selleks sobiv võimalus, peale selle maandab värskes õhus liikumine stressi ja virgutab vaimu. Pärast kõnnitrenni on enesetunne väga mõnus ja värske,” ütles alaliidu peasekretär Janne Tomberg, kelle jutu järgi kogub maailmas populaarsust ka sportlik kepikõnd, mille eesmärk on läbida distants võimalikult kiiresti korrektse tehnikaga. “Sportlik kepikõnd nõuab head tehnikat, koordinatsiooni ja vastupidavust.”