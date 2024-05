Segase sõnumi auhind läheb prügifirmale

Teavituse lõpus seisab jämedas kirjas bürokraatlik lause, midagi hanke raames pakutavate hindade kohta. Järgnev lause, et klaasikonteineri tühjendamine on jätkuvalt tasuta, annab aimu, et ilmselt mingi hind tõuseb. Et aru saada, milline täpselt, tuleb kliendil nähtavasti asuda tudeerima ja võrdlema uut ja vana hinnakirja.

Järgmise päeva "Aktuaalse kaamera" annab pisut lisainfot, et prügifirma lõpetab mitmes kohas kollase pakendikoti teenuse sootuks või muudab selle tasuliseks. Uudises ei mainita, et kerkiv hind käib ka Pärnu kohta. Uuesti Ragn-Sellsi oma kodukoha hinnakirja uurima asudes segadus aina süveneb, sest see kehtib alates selle aasta 1. jaanuarist ja viidatakse, et korrigeerimise põhjus on hoopis käibemaksumäära muutus. Seal on pakendikoti tühjendamise hind 58 senti. Ent prügifirma veebilehel seisab, et alates 1. juunist on pakendikoti teenuse hind 2 eurot tükk, nagu ka õhtuses uudistesaates mainiti.