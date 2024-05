Galerii Mets kostitas talgupäevalisi kumikute, pudelite ja uhiuue kanalisatsioonitoruga

Ehkki Tiiriku hinnangul on metsaaluste prügistamine aastatega vähemaks jäänud, teevad loodusesse toodud jäätmed meele mõruks. “Ei tea, mis mõnel inimesel viga on, et ta ehitusprahi metsa alla toob. Selle äraandmine pole ju keeruline ja see ei maksa nii palju, et üle jõu käiks. Ehitada jõuad, aga ehitusjäätmete äraviimist pead kalliks,” ütles ta.