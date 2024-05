Video Vaprus pikendas Narvas kaotuseta seeriat

Teisel poolajal tekitas Trans mõned ärevamad momendid Vapruse värava all, aga ülemäära ohtlikuks need ei saanud ja nii kirjutatigi lõpuvile järel mõlema meeskonna kontole väravateta viigi järel punkt lisaks.

Vapruse äärekaitsja Martin Käos arvas pärast mängu antud kommentaaris, et mõlemad meeskonnad tahtsid võidupunkte endale napsata, aga viik on sellise pusimise järel küllaltki õiglane tulemus.

“Esimesel poolajal olid meil parim moment, teisel poolajal tekitasid nemad mõned ohtlikud olukorrad,” tõdes Käos. “Teadsime, milline mäng tuleb. Igal aastal on siin samasugune mäng – sellel väljakul [Fama kunstmurustaadion] on raske ilusat jalgpalli näidata. Peab mängima natuke sirgjoonelisemalt ja võibolla seetõttu pole see vaatajale kuigivõrd ilus.”

Käos leidis, et positiivne on see, et Vaprus tegi kaitses selle hooaja esimese nullimängu.