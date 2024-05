Video Vibulaskja Reena Pärnat olümpiapileti lunastamise järel: Olen väsinud, väga väsinud

Esimest korda on Pärnat olukorras, kus suurimale jõuproovile pääsemine on kindel juba kevadel ja saab aegsasti selleks valmistuma hakata. "See oli meil treener Siret Luigega kindel eesmärk, et saaks siit olümpiakoha kätte, siis jääb aega rahulikult valmistuda," avaldas ta. "Väga põhjalikult valmistusime selleks võistluseks. Kunagi ei tea, kuidas läheb, aga see oli see võistlus, mille peale mõtlesime ja kust lootsime olümpiakoha saada."