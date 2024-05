Räimewest kolib

Aastal 2011, veel enne kui kalapeod ja -festivalid populaarseks muutusid, leidis Räimewesti idee autor, Manija saarevaht Ülle Tamm, et eestlaste suur lemmik räim tuleb au sisse tõsta. Tamm on öelnud: “Räimeaeg lükkab pärast väsitavat talve rannarahvale elu sisse. Tossavad suitsuahjud, podisevad paadid ja kajakate kisa on nagu rõõmu kuulutavad kevadesaadikud.”