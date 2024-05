Galerii Pärnu vanalinnas avas uksed uus restoran, tuntud ruumides puhastati energiat viirukiga

Pärast seda, kui legendaarne Kadri kohvik 30 tegutsemisaasta järel oma uksed sulges, on kaks ettevõtet üritanud samades ruumides Pärnu toitlustusmaastikul kanda kinnitada. Tulutult. Ehk on kolm kohtu seadus? Selleks, et uue söögikohaga ei läheks nii nagu kahe eelmisega, puhastati seal energiat viirukiga.