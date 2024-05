Endla näitlejad Kadri Rämmeld ja Kati Ong astuvad kodulinnas lavale improteatriga

Rämmeld ise kommenteerib eesseisvat kogemust nii: “See on minu viies ülesastumine koos Impeeriumiga. Eelmised on läinud edukalt ehk jäin ellu, kuigi ärevus ja hirm tahavad hinge matta. Ootan põnevusega järjekordset hüpet tundmatusse ja kohtumist kodulinna publikuga.”

Improteatri professionaalsetest näitlejatest ja muusikutest liikmed on muude lava- ja teletööde kõrvalt tegelnud improvisatsioonil põhineva teatrivormiga juba 15 aastat, sellest Impeeriumi nime all kümnendi. Selle aja jooksul on naerutatud publikut üle Eesti ja lavale on astunud palju teisigi külalisi armastatud eesti näitlejate seast.