Loodusvaatlus Taas vahtrad õitsevad ja villimardikad kooruvad

Pea pool aastat seisid vahtrad raagus. Mõnel olid siiski ehteks viljakimbud, mis mööduvaid leevikesi aeg-ajalt ligi meelitasid. Nüüd, enne rohekate leherüüde ilmumist, on vahtrad taas õitsele löönud. Veel kahe nädala eest jõudsin endamisi mõelda, et küll on niru kevad: vahtralgi pole õisi. Õnneks silmad petsid mind.