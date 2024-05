Koidula pargi kõrval luuakse nädalavahetusel Pariisi boheemlaslikku meeleolu

“Meil on veel üks vallatu ettepanek. Oodatud on kõik, kes tahaksid maalimist proovida – olenemata sellest, on neil kogemus või teevad alles esimesi katsetusi. Kohapeal on värvid, pintslid ja lõuendid-maalialused. Tule ja lase oma loovusel Café Grandi mõnusas melus lennata, ehk avastad eneses peidus olnud kunstniku! Café Grandi kunstitänaval saab olema kindlasti mõnus loominguline õhkkond.”