Politsei võttis vastutusele linna peal Vene sümboolikat eksponeerinud inimesed

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Küti hinnangul ei ole see tõenäoliselt enam kellelegi uudis, et igasugune agressiooni avalik toetamine on Eestis keelatud. "Agressorriigi sümboolika avalik eksponeerimine toetab selgelt konflikti ja sellisele käitumisele reageerime me resoluutselt, et ennetada teiste õigusrikkumiste tekkimist ja nende eskaleerumist," ütles Kütt.