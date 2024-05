Galerii Uue glamuurse veinibaari interjööris valmis kõik eritellimusel

Kui silt “Como Wine Bar & Shop” Rüütli 41 tegutseva äri ukse kohal viitab otseselt sellele, et tegemist on nii veinibaari kui -poega, on natuke kauem avatud olnud Pärnu Gurmee sildile Rüütli 47 fassaadil kirjutatud ilusas eesti keeles “veini- ja juustupood”. Ent kohapeal selgub, et tegu pole kaugeltki üksnes kauplusega.