Tartu ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa tõdes, et väärikate ülikooli idees polnud 15 aasta eest midagi originaalset, sest Põhjamaades on selline rahvaülikoolide traditsioon pikaajaline. Ta kiitis, et tänu Mari Suurväljale läks programm Pärnus juba algusest hästi käima. Praeguseks on vähenenud vanemaealiste digilõhe ja haritud inimesi pole nii lihtne valimistel petta.