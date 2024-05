Kas Vaprus sai vutitšempionaadi esimeses ringis lõpuks kännu tagant minema?

Kui mullu pakkus autsaideriks peetud Vapruse mäng nii fännidele kui jalgpalliasjatundjatele meeldiva üllatuse ja suvepealinlased näitasid juba esimestes matšides, et tahavad ja suudavad kõigil konkurentidel selja prügiseks teha, siis see hooaeg pole samal lainel kulgenud ja tiimi poolehoidjate valjuhäälne laul “… mängu Euroopa liigani” pole nende repertuaaris enam sugugi edetabeli tipus.

Kolmes viimases mängus said pärnakad reele tagasi: esimese tiimina võitlesid nad välja viigipunkti tänavu väga ilusat jalgpalli näidanud, selle aasta peamiselt tiitlipretendendilt FCI Levadialt, alistasid meistriliiga uustulnuka Nõmme United ja avaringile panid punkti viigiga Narva Transi vastu. Nii on Vapruse nime taga üheksa vooru järel tabelis kaheksa punkti ehk poole vähem kui mullu samal ajal. Siis oli avaringi järel Pärnu satsi kontol tervelt 15 silma. Toona andis see jooksvas pingereas kolmanda positsiooni, tänavune punktisaldo on kaheksanda koha vääriline.