Ülevaade Euroopa Parlamendi seitsmele kohale pürib Eestis 71 kandidaati

Täisnimekirjaga (üheksa kandidaati) on esindatud seitse erakonda. Vabariigi valimiskomisjon jättis registreerimata erakonna Eestimaa Rohelised seitse kandidaati, sest nende eest ei olnud tasutud kautsjonit, seetõttu on kandidaate nimistus vaid kaks. Erakond esitas valimiskomisjoni otsuse kohta kaebuse riigikohtule. Eelmise aasta mais asutatud erakond Koos osaleb valimiste ühel kandidaadiga, kelleks on Aivo Peterson. Samuti osaleb valimistel viis üksikkandidaati: Tanel Talve, Mike Calamus, Vsevolod Jürgenson, Andres Inn ja Kalle Grünthal.