Linnaorkester lõpetab juubelihooaja pärlvalgega, suvi viib kultuuripealinna ja Pärnu muusikafestivalile

Pärnu linnaorkestri produtsendi Mariin Aaviku sõnutsi sobib värvide temaatikast kantud hooaja lõppu nagu valatult prantsuse muusika oma detailirohkuse ja rikkaliku harmooniakäsitlusega. Kõrvuti Raveli ja Poulenci meistriteostega on kavas Evelin Seppari uudisteos, mis seob verbaalse väljendusviisi helikeelega ning tõotab pakkuda põnevaid avastusi. Seppari miniatuuride tsükkel “Anagramm-Portreed” on kirjutatud spetsiaalselt Dedele, teksti autor Ilmar Laaban.

Peale traditsioonilise kontserdi Pärnu ranna kõlakojas ootab ees koostöö klassikalise muusika tippsündmuse – Pärnu muusikafestivaliga. Tegemist on ühe tuntuma rahvusvahelise klassikalise muusika festivaliga Eestis, mis ühendab Järvi akadeemia ehk õpitoad noortele muusikutele, kõrgetasemelise kontserdiprogrammi ning Paavo Järvi juhtimisel ja juhatamisel tegutseva Eesti Festivaliorkestri (EFO). Sel aastal on linnaorkestril au olla osa põhiprogrammist. Pärnu kontserdimajas toimuval “Öökontserdil” on linnaorkestri ees uus peadirigent Henri Christofer Aavik, solistina astub kuulajate ette Šveitsis resideeruv flötist Maarika Järvi.