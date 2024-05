Uudne oli juba asjaolu, et kinos oli kolm saali: suurim neist 234 ja kaks väiksemat kumbki 93 kohaga. Kõik need aastad on pärnakaile programmi pannud kokku Merle Kobolt, kes tegi sama tööd Mai kinoski. Apollo kinode turundusjuhi Maarja Kaalepi sõnade kohaselt on kümne aastaga muu aga väga palju muutunud.