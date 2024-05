Mälumäng Pärnu Postimehe mälumäng "Lumi küsib"

Mai küsimused

1. Maikuu on lehekuu. Nõukogude Liidu ajal tähistati ajakirjanduspäeva 5. mail, mis oli ajalehe Pravda esimese numbri ilmumise aastapäev ja ühtlasi Karl Marxi sünniaastapäev. Nüüd, iseseisva vabariigi ajal on tehtud ka ettepanekuid, et Eesti võiks pidada oma ajakirjanduspäeva 19. mail, mis on ühe Eesti ajakirjandust oluliselt mõjutanud suurkuju sünniaastapäev. Kelle auks on tehtud ettepanek pidada Eesti ajakirjanduspäeva 19. mail?