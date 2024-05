Kolumn Teeme sähkutalgud ära!

Ehkki lõppeva nädala ilmad andsid märku, et juttudesse kliima soojenemisest tasub suhtuda väikeste reservatsioonidega ja kehva suusailma on meil sageli üle kümne kuu, ei saa üle ega ümber sellest, et käes on särtsutõukerattaga sõitmise aeg.