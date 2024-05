Kolledži tudengid kutsuvad Vana-Pärnu kevadlaadale

Kolmandat korda aset leidvat laata korraldavad Tartu ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö tudengid kursusetöö raames. Laada üks korraldajatest Britt Zimmermann rääkis, et see toob kokku kogukonna liikmed, pakub neile võimalust nautida meelelahutust ja teha head. Kogu õnneloositulu läheb MTÜ Amanita erivajadustega inimestele, kes osalevad kaitstud tööl Amanita töökeskuses. “Meie eesmärk on tugevdada Vana-Pärnu kogukonna omavahelist sidusust ja pakkuda kohalikele käsitöölistele ja väikeettevõtetele kohta, kus oma toodangut tutvustada,” sõnas ta.