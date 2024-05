Fenomenaalne Post tassis kossuseeria Pärnusse tagasi

Ehkki Tartu liider Märt Rosenthal sahistas pärnakate valvatavat võrku juba kolmandal sekundil, vastas Aav peagi 1361 pealtvaataja kurvastuseks kahe kaugviskega. Kiirelt lisas kuus silma ka Jonats ja tundus, et Kullamäe rivistusega laveerimine tõi Sadamale uut hingamist, sest avaveerandi keskel juhiti 15:8. Uitmõtte, et Pärnu võiks Tartu juba varakult murda, lörris Rosenthal, kes kõmmutas esimesel vaatusel 11 punkti ja vedas oma satsi kolme punkti kaugusele (21:24).

Pärnakate tavapärane põhipikk Menno Dijkstra usaldati platsile alles viis minutit enne poolaja lõppu, kui Sadam juhtis 34:26. Kui võis karta, et 215sentimeetrine lendav hollandlane hakkab eelkõige kaitses "vahele jääma", osutus see alusetuks, sest Pärnu läks rõivistusse sõjaplaani kinnistama juba 13punktilises (49:36) eduseisus. Ebareaalses hoos oli seks ajaks rünnakute dirigent Post, kes lustis täiega: üheksa punkti, 11 (!!!) söötu ja üksnes üks pallikaotus. Sadama rünnak jooksis nagu kellavärk ja Priit Venel mõtteainet jagus – kuidas küll see peatada?