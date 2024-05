Pärnu võrkpalliklubi lõi uue peatreeneriga käed kolmeks aastaks

"Vesteldes Raineriga Pärnu võrkpalliklubi tulevikust, oli üsna kiirelt selge, et meie nägemused kattuvad ja saame mõelda veidi kaugemale kui üks aasta: sõlmisime lepingu kolmeks hooajaks," kinnitas Pärnu võrkpalliklubi juhatuse liige Jaanus Nõmmsalu. "Rainer toob klubisse uut hingamist ja kogemust. Kasvavad ootused noorte mängijate arengu ja tulemuse suhtes. Ootame põnevusega uut hooaega."

Rakverest pärit 40aastane Vassiljev on varem kodumaal peatreener olnud Tartu, Rakvere ja Tallinna Selveri meeskonnas. Kuus hooaega on ta leiba teeninud välismaal: Šveitsis, Poolas, Küprosel ja lõppenud hooajal Rumeenias. Seal sai ta SCM Zalăuga kõrgliigas viienda koha. Abitreenerina on Vassiljev juhendanud nii Eesti meeste kui naiste koondist.