Siberis sündinud panid mälestused raamatusse: ema põgenes üle aedade

“Ema põgenes üle aedade hüpates. Sõdurid tulistasid talle järele, aga õnneks ei tabanud. Kätte saadi ta Haapsalu maanteelt. Sõdurite auto sõitis juurde, visati autokasti ja viidi Ringi tänava NKVD keldrisse. Ema jõudis veel märgata, et juhi kõrval istub tuttav eestlane,” jutustab pärnakas.

Ühes vahepeatuses saanud Alviine teada, et tema pere liikmed on teises vagunis ning ta jooksnud sõdureid kartmata sinna, et koos edasi sõita. Küüditamise põhjus olnud suur talu.