Tugev päikesetorm maalis taevasse mai kohta tavatu vaatemängu

Need aprilli lõpu lumesajud ja mai alguse külmad on paratamatult loodusele jätnud jälje. Paljusid õitsejaid, muu hulgas kiiremaid metsmaasikaid, on külm näpistanud ning luhta on läinud nii laulurästaste kui metskurvitsate kurni. Kuid õnneks leidub enam neid, kellel on munad pesades haududa ja hulga näljaseid nokki toita.