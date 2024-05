Kuno Erkmann Paikuse politseikooli kadu paistab vääramatu. Nüüd tuleb päästa, mis päästa annab

Nüüd on selge, et Paikuse politseikool tõenäoliselt suletakse.

Lõpusirgel on aasta suurim riigikaitseõppus Kevadtorm, mis tänavu on suuresti Pärnumaal toimunud. Nädalate jooksul on peale sõjalise tegevuse harjutatud tavapärasest enam koostööd sisejulgeolekut tagavate üksustega, läbi mängitud tsiviilelanike teavitamine ohu suhtes. Kas see tähendab, et võime end julgelt tunda? Mõnes mõttes küll, kuid on neidki kohti, kus saaksime natuke paremini hakkama, eriti pärnumaalase mätta otsast vaadatuna.