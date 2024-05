Esimene Põhja-Pärnumaa festival on pühendatud noortele

Vallavanem Madis Koidu sõnutsi on festivali eesmärk tuua kogukonda üksteisele lähemale ja pakkuda noortele eri võimalusi. “Peame aina rohkem mõtlema, kuidas noori kaasata. Oleme teinud töövarjupäeva ja hiljuti vahetas vallavalitsus Vändra gümnaasiumi koolinoortega päevaks kohad. Lüdigi saal ja Vändra kunstigalerii on samuti ellu kutsutud selleks, et tuua kultuuri noortele lähemale,” põhjendas ta.